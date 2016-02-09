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بالفيديو..وفاء قطب أصغر مأذونة فى مصر: أعلى نسبة طلاق فى 2015 بالإسماعيلية

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بالفيديو..وفاء قطب أصغر مأذونة فى مصر: أعلى نسبة طلاق فى 2015 بالإسماعيلية بالفيديو..وفاء قطب أصغر مأذونة فى مصر: أعلى نسبة طلاق فى 2015 بالإسماعيلية
قالت وفاء محمد قطب المأذون الشرعى لدائرة غرب بحى أول الإسماعيلية، إن محافظة الإسماعيلية حققت أعلى نسبة طلاق خلال عام 2015 نتيجة لعدة أسباب منها ما هو 0ى وأسرى، وتدخل الأهل فى حياة الزوجين.

وأشارت وفاء إلى أنها تسعى لإنشاء مركز أسرى لمناقشة مشاكل الأسرة والحد من انتشار الطلاق فى المجتمع،

وتم تعيين وفاء مأذونة شرعية فى أكتوبر 2015، لتصبح أول مأذونة على مستوى إقليم القناة وسيناء والرابعة على مستوى الجمهورية، وهى خريجة كلية الحقوق جامعة الزقازيق عام 2006 وحاصلة على ماجستير.

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مصر 365

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