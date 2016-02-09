مصرع موظفين أحدهما صدمه قطار والآخر فى حادث سير بالمنوفية

لقى موظف مصرعه بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية نتيجة اصطدام قطار به حال عبوره شريط السكة، تم نقله إلى المستشفى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد رأفت نصار، رئيس مباحث مركز قويسنا، من مصرع هانى عبد الواحد 24 عاما موظف ومقيم بمدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام قطار القاهرة- الإسكندرية به، حال عبوره شريط السكة الحديد، وتم نقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما لقى موظف بالمعاش مصرعه بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة بدراجة نارية على طريق سدود - منوف نتيجة السرعة الزائدة، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى، رئيس مباحث مركز منوف، يفيد مصرع مصطفى أبو الغيط 49 عاما موظف بالمعاش، مصرعه بقرية سدود التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك إثر اصطدام سيارة أجرة بدراجة نارية على طريق سدود - منوف نتيجة السرعة المفرطة، وتم نقله إلى المستشفى، وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة نزيف بالمخ،

>وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.