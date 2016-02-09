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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2016/2/9

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حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2016/2/9 حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 2016/2/9

برج الثور على الصعيد المهني:


>يوم جديد تقوم فيه بعمل جماعى ناجح تبهر به رؤساءك ما يساعدك على تحقيق مشاريع قديمه كنت تعمل عليها، وقد تربح بعض الأموال كنت تنتظرها من فترة طويلة.
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على الصعيد العاطفي


>تتناقش مع الحبيب فى أمور كثيرة عن المستقبل وتنجح فى إقناعه بوجهة نظرك ولكن عليك التحلى بالكثير من الصبر حتى تصل لما تتمناه.
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برج الثور على الصعيد الصحي:


>تخرج من وعكة صحية كنت قد مررت بها من أيام قليلة ولكنها تترك أثرًا على حالتك النفسية وتصيبك بكثير من التوتر والقلق، لذا عليك الحذر وممكن الممكن أن تقوم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك والتى قد تساعدك فى نفس الوقت على تحسين حالتك النفسية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور


>عزيزى مولود برج الثور الفترة الحالية تعتبر من افضل الفترات التى تمر بها فحاول أن تستثمر هذه الفترة فى الكثير من الأمور خاصة أمورك المهنية فهى فترة مثمرة جدًا فى حياتك المهنية فحاول أن تستفيد منها، قد تلتقى صداقات قديمة بشكل مفاجئ يسبب لك حالة من السعادة.

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مصر 365

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