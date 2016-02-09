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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2016/2/9

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2016/2/9 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 2016/2/9

برج القوس على الصعيد المهنى


>أوضاعك فى العمل مستقرة بعض الشىء، قد تواجه بعض الأزمات الطارئة التى قد تضعك فى موقف محرج مع مديرك، ولكنك ستحسن التصرف والتفكير، حاول أن تتصدى لكل محاولات الإيقاع بك وتوريطك فى أزمات مفاجئة، وأحرص كذلك على معاملة زملائك فى العمل بهدوء حتى لا تخرسهم.
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برج القوس على الصعيد العاطفى


>علاقتك بالحبيب جيدة، ولكن هناك بعض الخلافات التى ستنتج بسبب خلاف فى وجهات النظر بينكما، كن هادئا ولا تتسرع فى اتخاذ أى قرار خاطئ، حتى لا تقع فى أزمات أكبر لن تقدر على حلها، كذلك يفضل أن تحصل أنت والحبيب على جلسة رومانسية خاصة، تسترجعان فيها اللحظات الجميلة التى كانت بينكما فى الماضى.
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على الصعيد الصحى


>صحتك جيدة، عليك أن تتبع نصائح الأطباء وتبدأ فى تناول الوجبات الصحية التى تجعل صحتك أفضل بكثير، كذلك يجب عليك البدء فى ممارسة التمارين الرياضية التى تساعدك على فقدان الوزن وتجنبك الإصابة بأى أمراض فى الفترة المقبلة، التى تحتاج فيها إلى الراحة.
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توقعات علماء الفلك لك فى الفترة المقبلة


>حياتك المهنية ستشهد الكثير من التغيرات الإيجابية، حيث من المتوقع أن تحصل على ترقية مرتقبة، كما أن هناك أمل فى أن تجد ما تبحث عنه، ومن المتوقع أن تتحسسن علاقتك بالحبيب بدرجة كبير، وكذلك سيكون هناك علاقة صداقة ستغير كثيرًا من طريقة تفكيرك.

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مصر 365

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