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إزالة 6 تعديات مزلقانات مخالفة بـ"مطوبس" فى كفر الشيخ

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إزالة 6 تعديات مزلقانات مخالفة بـ"مطوبس" فى كفر الشيخ إزالة 6 تعديات مزلقانات مخالفة بـ"مطوبس" فى كفر الشيخ
قال المهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة مطوبس خلال تصريحات صحفيه ،اليوم الإثنين، إنه ترأس حملة مكبرة لإزالة المزلقانات المخالفة بمركز ومدينة مطوبس، شارك فيها سليم محمد أبو شريف، نائب رئيس المدينة، وراشد شرف الدين نائب رئيس المدينة لشئون القرى، و السيد أبو زلاط رئيس قسم الإزالات بالتعاون مع قوة من مركز شرطة مطوبس برئاسة العميد عبد الحميد بركات مأمور مركز وشرطة مطوبس، وتم تنفيذ إزالة 6 حالات تعديات مزلقانات مخالفة .

أضاف "عبد الستار" أنه جارى إزالة باقى تعديات المزلقانات المخالفة التى توجد على أراضى مركز ومدينة مطوبس .
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