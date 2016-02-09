"خطر الفساد على المجتمع" ندوة على مائدة ثقافة جنوب سيناء

نظم فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة المخرج المسرحى محمد حجاج، مدير عام الفرع التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الباحث سعيد الهمشرى رئيس الإقليم، محاضرة ثقافية توعوية بعنوان "خطر الفساد على المجتمع الدولى والمحلى"، ألقاها أحمد سالم مدير قصر ثقافة طور سيناء مساء اليوم الاثنين بقاعة نادى الأدب بقصر ثقافة طور سيناء بمدينة طور سيناء، بحضور دكتور على عبد الظاهر مدير عام المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء ولفيف من الأدباء والشعراء تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الكاتب الصحفى حلمى النمنم وزير الثقافة، الأستاذ الدكتور أبو الفضل بدران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة .

وأكد أحمد سالم خلال الندوة على معنى الفساد، كما تطرق لخطر الفساد على الأمن الداخلى، وأوضح الآثار السلبية للفساد على العلاقات بين الدول واختتم المحاضرة بدور المدرسة ودار العبادة والجامعات والدولة فى القضاء على الفساد.