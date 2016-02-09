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"الأوقاف" بجنوب سيناء تنظم أمسية دينية بمسجد أبو زنيمة

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"الأوقاف" بجنوب سيناء تنظم أمسية دينية بمسجد أبو زنيمة "الأوقاف" بجنوب سيناء تنظم أمسية دينية بمسجد أبو زنيمة
نظمت إدارة أوقاف مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء مساء اليوم، أمسية دينية احتفالا برفع كفاءة وتطوير مسجد أبوزنيمة الجديد تحت رعاية الشيخ إسماعيل الراوى وكيل الوزارة وإشراف الشيخ سند على حسن مفتش المساجد، وبحضور جمع غفير من أهل المدينة والقيادات الشعبية والتنفيذية.

بدأت الأمسية بتلاوة من آيات الذكر الحكيم للقارئ هشام رجب، ثم تحدث الشيخ السيد يسرى عن عمارة المساجد ثم تحدث الشيخ محمد مصطفى إمام المسجد عن الاتفاق فى سبيل الله، ثم تحدث الشيخ على شكر مدير الإدارة عن فعل الخيرات ثم تحدث الشيخ أحمد مهدى عن فضل الصلاة على النبى وانتهت بمسك الختام القرآن الكريم.

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