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واشنطن والرياض تسعيان إلى وقف إطلاق النار فى سوريا فى محادثات ميونيخ

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واشنطن والرياض تسعيان إلى وقف إطلاق النار فى سوريا فى محادثات ميونيخ واشنطن والرياض تسعيان إلى وقف إطلاق النار فى سوريا فى محادثات ميونيخ
قال وزير الخارجية الاميركى جون كيرى ونظيره السعودى عادل الجبير ان بلديهما سيسعيان الى التوصل الى وقف فورى لاطلاق النار فى سوريا فى المحادثات الدولية التى ستجرى فى ميونيخ وقت لاحق من هذا الاسبوع.

والتقى الوزيران فى واشنطن للاعداد لاجراء مفاوضات اوسع فى ميونيخ الخميس ستناقش خلاله مجموعة ال17 الدولية لدعم سوريا سبل اعادة اطلاق الجهود لجمع الاطراف المتحاربة فى سوريا على طاولة المفاوضات.

وأعرب كيرى والجبير عن املهما فى ان توافق مجموعة الدعم التى تضم روسيا وايران حليفتا سوريا، على وقف سريع لاطلاق النار.

وقال الجبير "لدينا مصلحة هائلة فى حل المشاكل فى المنطقة قبل ان تستنفدنا جميعا".

وأشار الوزيران الى قرار مجلس الامن الدولى رقم 2254 الذى يدعو الى وقف اطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية الى البلدات السورية المحاصرة.

وأضاف "ونامل انه عندما نلتقى فى ميونيخ خلال الايام القليلة المقبلة سنكون فى وضع نستطيع فيه تحقيق تقدم باتجاه هذا الهدف". ورغم ان روسيا كانت من بين الدول التى وافقت على القرار 2254 الا انها تواصل حملة القصف فى سوريا.
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