مسؤول بجنرال موتورز: إيقاف مؤقت لعمليات الشركة فى مصر بسبب أزمة العملة

قال مسؤول فى جنرال موتورز مصر اليوم الاثنين إن الشركة أوقفت عملياتها منذ أمس الأحد بسبب عدم قدرتها على الافراج عن مستلزمات الإنتاج المحتجزة فى الجمارك منذ فترة بسبب أزمة الدولار.

وأضاف المسؤول فى اتصال هاتفى مع رويترز مساء اليوم مشترطا عدم نشر اسمه "القطاع بأكمله لديه أزمة عملة.. لا يمكننا إنتاج السيارات بدون بعض الأجزاء. أوقفنا الإنتاج منذ أمس بشكل مؤقت إلى أن نستطيع إخراج البضاعة المحتجزة من الجمارك."

وتعانى مصر من نقص فى العملة الصعبة منذ انتفاضة 2011 التى أطاحت بحكم حسنى مبارك وأدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبى من 36 مليار دولار فى 2011 إلى حوالى 16.477 مليار دولار فى نهاية يناير.

وقال المسؤول " هناك مساع مع الحكومة والبنوك لحل المشكلة."

تأسست جنرال موتورز مصر عام 1983 وبدأت الإنتاج الفعلى فى 1985 ويعمل بها أكثر من 1500 موظف وتملك جنرال موتورز الأمريكية 31 بالمئة من الشركة وإيسوزو موتورز 20 بالمئة بينما يملك مستثمرون مصريون 33 بالمئة وسعوديون 16 بالمئة.

وتقوم الشركة فى مصر بتجميع سيارات شيفرولية للنقل الخفيف والمتوسط إضافة إلى سيارات الركوب أوبل وتنتج سيارات لانوس وأفيو وسونيك وأوبترا وكروز وكابتيفا وسبارك. وتستحوذ الشركة على نحو 25 بالمئة من السوق المحلية.

وتقاوم مصر ضغوطا لخفض قيمة الجنيه وتعمل على ترشيد مبيعات الدولار عن طريق عطاءات أسبوعية لبيع العملة إلى البنوك مما يبقى الجنيه عند مستوى قوى بشكل مصطنع.

واتخذ البلد الذى تعتمد بشدة على الواردات سلسلة من الإجراءات فى الأشهر القليلة الماضية لحل مشكلة نقص العملة الصعبة التى يحتاجها لتمويل مشترياته من الخارج.

كان محافظ البنك المركزى طارق عامر قال فى نهاية ديسمبر كانون الأول إن المركزى قدم مع البنوك المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

>