سيدة تضع مولودها فى محطة مترو المرج الجديدة والشرطة تنلقها للمستشفى

وضعت سيدة مولدها داخل محطة مترو المرج الجديدة، حيث تجمع حولها المواطنين، واستدعت الشرطة سيارة إسعاف لتنقلها للمستشفى لاستكمال الرعاية الطبية.

كان قسم شرطة ثان مترو الانفاق تلقى إخطاراً من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة المرج الجديدة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بالساحة الخارجية للمحطة، حيث استدعت الخدمات إحدى الطبيبات ( أخصائية نساء وتوليد ) تصادف تواجدها بالمحطة وقامت الطبيبة بمعاونة بعض السيدات المتواجدات بتوليد السيدة بالصالة الخارجية للمحطة حيث تم فرض كردون " ساتر " بمعرفة الخدمات حتى الانتهاء من الوضع .

وتبين أن تلك السيدة تدعى "فاطمة.م" 40 سنة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج القاهرة ، وتم استدعاء سيارة إسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية بالمحطة ، ونقل السيدة والمولود لمستشفى السلام لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لها .