أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سيدة تضع مولودها فى محطة مترو المرج الجديدة والشرطة تنلقها للمستشفى

Google+ Print
سيدة تضع مولودها فى محطة مترو المرج الجديدة والشرطة تنلقها للمستشفى سيدة تضع مولودها فى محطة مترو المرج الجديدة والشرطة تنلقها للمستشفى
وضعت سيدة مولدها داخل محطة مترو المرج الجديدة، حيث تجمع حولها المواطنين، واستدعت الشرطة سيارة إسعاف لتنقلها للمستشفى لاستكمال الرعاية الطبية.

كان قسم شرطة ثان مترو الانفاق تلقى إخطاراً من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة المرج الجديدة لمترو الأنفاق بشعور إحدى السيدات بآلام الوضع أثناء تواجدها بالساحة الخارجية للمحطة، حيث استدعت الخدمات إحدى الطبيبات ( أخصائية نساء وتوليد ) تصادف تواجدها بالمحطة وقامت الطبيبة بمعاونة بعض السيدات المتواجدات بتوليد السيدة بالصالة الخارجية للمحطة حيث تم فرض كردون " ساتر " بمعرفة الخدمات حتى الانتهاء من الوضع .

وتبين أن تلك السيدة تدعى "فاطمة.م" 40 سنة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج القاهرة ، وتم استدعاء سيارة إسعاف بمعرفة الخدمات الأمنية بالمحطة ، ونقل السيدة والمولود لمستشفى السلام لاستكمال تقديم الرعاية الطبية لها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365