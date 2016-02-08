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"العجاتى": خسرنا سرى صيام..والرئيس قد يلقى كلمته بالبرلمان الأسبوع المقبل

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"العجاتى": خسرنا سرى صيام..والرئيس قد يلقى كلمته بالبرلمان الأسبوع المقبل "العجاتى": خسرنا سرى صيام..والرئيس قد يلقى كلمته بالبرلمان الأسبوع المقبل
قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، إن ستلقى بيانها داخل البرلمان بنهاية شهر فبراير الجارى، بعد بيان الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى من المتوقع أن يكون الأسبوع المقبل.

وأوضح "العجاتى" فى تصريحات تلفزيونية، أن الحكومة لم تتقدم بتعديلات قانون الخدمة المدنية إلى البرلمان بعد، حيث سيتم عرضها على مجلس الوزراء فى الاجتماع المقبل ومن ثم عرضها على البرلمان، لتحقيق ما طالب به النواب.

وعن استقالة المستشار سرى صيام من المجلس، قال وزير شئون مجلس النواب: "فوجئت باستقالة المستشار سرى صيام.. وهو قيمة وقامة كبيرة وابتعاده عن مجلس النواب خسارة كبيرة وأتمنى عدوله عنها ولكن أرى أنه سيصمم على هذه الاستقالة"، مضيفاً: "سأتواصل مع المستشار سرى صيام والدكتور على عبد العال رئيس المجلس لإنهاء أى خلاف، وما حدث بينهما فى الجلسة الأولى مبارزة قانونية".

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مصر 365

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