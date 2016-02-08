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بالفيديو..إرهابيون يعترفون بمخطط الإخوان لحرق البلاد واستهداف مؤسسات الدولة

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بالفيديو..إرهابيون يعترفون بمخطط الإخوان لحرق البلاد واستهداف مؤسسات الدولة بالفيديو..إرهابيون يعترفون بمخطط الإخوان لحرق البلاد واستهداف مؤسسات الدولة
اعترف أعضاء خلايا إرهابية تابعة لجماعة الإخوان، تم ضبطها فى عدة محافظات بواسطة الأجهزة الأمنية، فى عرضته وزارة الداخلية بمؤتمر الوزير مجدى عبد الغفار الذى عقد بمقر الأمن الوطنى بمدينة نصر، بارتكابهم للعديد من الأعمال التخريبية واستهداف رجال الشرطة ومؤسسات الدولة مؤخراً.

وقال أعضاء خلية الغربية، إنهم ارتكبوا 6 وقائع إرهابية وقطعوا الطرق وتدربوا على رمى السلاح وخططوا لتشكيل ما يعرف باسم حرب العصابات لتشتييت الأمن.

أما الخلية التى تم ضبطها بالمنيا، فقد اعترف أعضائها أنهم حصلوا على فلاشة من قيادات بجماعة الإخوان تحتوى على مخططات إرهابية لتنظيم مسيرات وقطع للطرق ومهاجمة مؤسسات الدولة.

وأكد أعضاء خلية أسوان أنهم تدربوا على حمل السلاح فى منطقة صحراوية، وكانوا يستعدون لتنفيذ أعمال تخريبية خلال الايام المقبلة الا ان الشرطة ضبطتهم.

فيما اعترف أعضاء الخلية الإرهابية بالجيزة، أنهم استأجروا مزرعة بالمحافظة لتصنيع السلاح بداخلها، ثم تحركوا إلى منزل بكرداسة وصنعوا بداخله المتفجرات إلا أن الشرطة اقتحمت المكان وألقت القبض عليهم.


>بالفيديو.. "الداخلية" تعلن سقوط خلايا إرهابية مسئولة عن التفجيرات

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مصر 365

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