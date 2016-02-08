حلمى النمنم: جملة من الأخطاء المركبة بقضية إسلام بحيرى ألقت به فى السجن

علق الكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، على قضية ازدراء الأديان المتهم فيها إسلام بحيرى، بقوله "كنت أتمنى إن الحلقات بتاعة إسلام بحيرى، يعاد عرضها ويتناقشوا فيها".

وأوضح وزير الثقافة، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "بيوم بيوم" الذي يذاع على فضائية "النهار اليوم"، أنه لم ير أحد يقف بجوار إسلام بحيرى فى قضيته الأخيرة، مؤكدا أن هناك جملة من الأخطاء المركبة فى قضية "بحيرى" ألقت به فى السجن، لأنه لم تكن الاولوية فى هذه القضية عدم حبسه، "ولجان الحريات فى النقابات لم تصدر أى بيان بشأن قضيته".

وقال النمنم، إنه فوجئ بالحكم الذى صدر ضد إسلام بحيرى بحبسه 5 سنوات، والاستئناف عليه حتى خُفض إلى 3 سنوات، لافتا إلى أنه اكتشف أن الحكم الذى صدر ضد "بحيرى" لم يكن يتواجد به أى محامى، "مفيش محامى راح ولا هو نفسه راح".