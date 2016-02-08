توقيع اتفاقية بين التعليم العالى ونظيرتها الإماراتية لتوثيق علاقات البلدين

وقع الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالإمارات، مساء اليوم ، اتفاقية تعاون تأكيدا على العلاقات الوثيقة بين البلدين ،وتأكيدا على العمل المشترك فى كافة المجالات العلمية.

وشهد توقيع الاتفاقية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وبحضور السفير وائل جاد سفير مصر بالإمارات، والدكتور حسام الملاحى، رئيس قطاع العلاقات الثقافية والبعثات، والدكتور أمجد الجوهرى ،الملحق الثقافى المصرى بأبوظبى .

وزارة التعليم العالى توافق على تمويل المشروعات المقدمة من كليات جامعة بنها

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