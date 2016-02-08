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بالفيديو.. وصول المصابين فى واقعة "رمد طنطا" إلى مستشفى دار الشفاء

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بالفيديو.. وصول المصابين فى واقعة "رمد طنطا" إلى مستشفى دار الشفاء بالفيديو.. وصول المصابين فى واقعة "رمد طنطا" إلى مستشفى دار الشفاء
وصل المصابون فى واقعة مستشفى رمد طنطا ،مساء اليوم ، من مستشفى الرمد الجامعى بطنطا إلى مستشفى دار الشفاء للعلاج، حيث سيتم عرضهم غدا الثلاثاء على فريق طبى من جامعتى القاهرة وعين شمس.

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى تصريحات خاصة إنه إذا استدعت حالة المصابين العلاج بالخارج فسيتم سفرهم فورا، وستتحمل الدولة تكاليف علاجهم بالكامل.

وكانت وزارة الصحة أعدت 5 سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

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