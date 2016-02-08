بالفيديو.. وصول المصابين فى واقعة "رمد طنطا" إلى مستشفى دار الشفاء

وصل المصابون فى واقعة مستشفى رمد طنطا ،مساء اليوم ، من مستشفى الرمد الجامعى بطنطا إلى مستشفى دار الشفاء للعلاج، حيث سيتم عرضهم غدا الثلاثاء على فريق طبى من جامعتى القاهرة وعين شمس.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، فى تصريحات خاصة إنه إذا استدعت حالة المصابين العلاج بالخارج فسيتم سفرهم فورا، وستتحمل الدولة تكاليف علاجهم بالكامل.
وكانت وزارة الصحة أعدت 5 سيارات إسعاف مجهزة لنقل المصابين لمستشفى دار الشفاء بالقاهرة.
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