السفير المصرى بكوت ديفوار يشارك فى حفل تكريم قوات حفظ السلام المصرية

شارك السفير محمد فاروق الحمزاوى سفير مصر بكوت ديفوار فى حفل تكريم السرية الهندسية المصرية المشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى كوت ديفوار، والتى تنتهى فترة خدمتها فى نهاية فبراير الجارى، على أن يتم تبديل أعضاء السرية فى بداية مارس القادم بقوات مصرية أخرى.

وذكرت وزارة الخارجية، فى بيان اليوم الاثنين، أنه شارك أيضا فى الحفل ابابكر سيسيه رئيس بعثة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، مندوبا عن قائد قوات الأمم المتحدة، والذى ألقى كلمة أشاد فيها بالقوات المصرية وكفاءتها فى تنفيذ الأعمال المكلفة بها من قبل قيادة القوات الأممية.

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