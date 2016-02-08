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فوائد البروكلى لمريض السكر.. أهمها ضبط مستوى السكر وتقوية المناعة

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فوائد البروكلى لمريض السكر.. أهمها ضبط مستوى السكر وتقوية المناعة فوائد البروكلى لمريض السكر.. أهمها ضبط مستوى السكر وتقوية المناعة
التغذية من الأمور الضرورية التى ينبغى على مريض السكر مراعاتها بجانب تناوله لأدوية ضبط مستوى السكر فى الجسم، ما يستلزم عليه اتباع نظام غذائى صحى يتضمن خضراوات غنية بالألياف الغذائية مثل البروكلى.

البروكلى يقوى مناعة مريض السكر


> ويقول الدكتور حسنى الفيومى، استشارى الباطنة والسكر بمستشفى الطلاب التابع لكلية الطب جامعة المنوفية، إن البروكلى أحد الخضراوات الغنية بالألياف الغذائية والمفيدة للصحة بشكل عام حيث يحوى قدرًا كبيرًا من فيتامين C والمفيد لتقوية مناعة مرضى السكر الذين يعانى أغلبهم من ضعف المناعة.

فوائد البروكلى فى ضبط مستوى السكر بالجسم


>ويوضح استشارى الباطنة والسكر، أن تناول مريض السكر للبروكلى مفيد لأنه أحد الخضراوات ذات السعرات الحرارية المنخفضة بسبب احتوائه على قدر كبير من النشويات والسكريات التى ترفع مستوى السكر فى الجسم.
>وينصح د. حسنى مريض السكر باتباع نظام غذائى صحى لضبط مستوى السكر فى الجسم.

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