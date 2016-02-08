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تسوس الأسنان.. الأسباب وسبل الوقاية

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تسوس الأسنان.. الأسباب وسبل الوقاية تسوس الأسنان.. الأسباب وسبل الوقاية
كثير من الأشخاص يعانون من ألم فى الفم نتيجة إصابة سنه أو ضرس أو أكثر بالتسوس، وفى هذا التقرير نوضح كيف يحدث تسوس الأسنان؟.
>تقول الدكتورة نهاد عبد الحميد، طبيبة الأسنان: يوجد بالفم العديد من أنواع البكتيريا منها نافعة وأخرى ضارة تسبب تسوس الأسنان، فالبكتيريا الضارة تحول بقايا الطعام إلى جلوكوز فى الفم والأخير يتحول إلى حمضيات تضعف طبقة المينا التى تحمى الأسنان ومن هنا يحدث التسوس بالتدريج.
>نصائح للوقاية من تسوس الأسنان

وتنصح طبيبة الأسنان للوقاية من تسوس الأسنان باتباع ما يلى:
>• غسل الأسنان مرتين على الأقل يوميًا لأن البكتيريا المسببة للتسوس تنشط كل 12 ساعة.
>• الاهتمام بالتغذية السليمة لتقوية الأسنان.
>• الاهتمام بعلاج الأسنان التى أصيبت بالتسوس سواء بالحشو أو الخلع والاستعاضة بتركيب أسنان أخرى.

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