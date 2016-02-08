أحدث صيحة من "مكياجي" DD Foundation and Concealer

هل تذكرين موجة BB Cream التي عصفت بمفهوم الجمال في العالم؟ خطف أنظار الجميع مفهوم هذا المنتج الذي تم استيراده من الأسواق الأسيوية. بعد ذلك ظهر CC Cream وهو الخطوة التالية من BB Cream، وتتميز تركيبته بمواد أخف مع فوائد اضافية لتصحيح لون البشرة. ومع المزيد من الابتكار في عالم مستحضرات التجميل، تطلق مكياجي لهذا الشهر Mikyajy DD Cream متعدد الاستخدمات الجمالية.

تعتبر تشكيلة DD Foundation and Concealer، العناية المثالية للبشرة حيث تعمل على حمايتها من أشعة الشمس الضارة بتصنيف SPF20. بالإضافة إلى إتحتوائها على مادة مهدئة لمساعدتك على إخفاء الإجهاد والتوتر، لذلك يجب أن تكوني على ثقة بأن يومك المليئ بالتوتر لن يترك علامات التعب على وجهك!

كما هو الحال مع الكريمات BB وCC أو أي منتج يترك بصمة كبيرة في عالم الجمال، سوف تتسائل بعض السيدات عن كيفية استخدام DD Foundation ضمن إطلالتهم اليومية.

استبدلي كريم الأساس التقليدي بهذا المستحضر الموثوق به والذي لن يمكنك الاستغناء عنه. يمكنك تطبيق التأثير الطبيعي أو تطبيق أكثر من طبقة لتحصلي على تأثير مطفي أقوى وتغطية كاملة للشوائب حسب إحتياجاتك، والنتيجة بشرة متألقة بمظهر مخملي ومشرق.

إبحثي سيدتي أيضاً عبر رفوف مستحضرات التجميل على DD Concealer من " مكياجي"، تم ابتكار هذا المستحضر لاتمام مفهو الفلسفة الجمالية لـ DD Foundation، حيث يمنحك إطلالة خفيفة وطبيعية ويمكنك تطبيق أكثر من طبقة لتحصلي على تأثير متوسط حسب احتياجتك. كما يمنحك الشعور المنعش فور تطبيقه على بشرتك. يحتوي DD Concealer، على حمض الهيالورونيك، فضلا عن تركيز التفاح لتهدئة البشرة وحمايتها من أشعة الشمس.

استقبلي الربيع والصيف مع تشكيلة DD Foundation and Concealer، لإطلالة منعشة وبشرة خالية من علامات الإجهاد والتوتر وحماية تامة من أشعة الشمس. يمكنك الحصول على هذه التشكيلة الجديدة والمبهرة في جميع متاجر "مكياجي" في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، لتكون عنوان جمالك خلال فصل الربيع والصيف ومجموعتك الشاملة ضمن مستحضراتك التجميلية.

السعر

DD Foundation من "مكياجي" – 39 درهم

DD Concealer من "مكياجي" – 29 درهم