أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

بالفيديو... ملك البحرين يهدى بوتين سيف النصر والرئيس الروسى يرد بحصان أصيل

Google+ Print
بالفيديو... ملك البحرين يهدى بوتين سيف النصر والرئيس الروسى يرد بحصان أصيل بالفيديو... ملك البحرين يهدى بوتين سيف النصر والرئيس الروسى يرد بحصان أصيل
أهدى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، سيف النصر من الحديد الدمشقى والمعادن الثمينة للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بينما أهدى بوتين له حصانا أصيلا فى الرابعة من عمره.

وقال الكرملين اليوم وفقاً لوكالة "نوفستى" أن بوتين أهدى الملك حصانا أكحل "تيكى" من مواليد عام 2012، وأوضح الكرملين أن هذا الحصان فاز أكثر من مرة فى بطولات العالم ضمن نوعه.

وبحث بوتين مع عاهل البحرين فى سوتشى آفاق تطوير التعاون الثنائى، ومسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن الوضع فى الشرق الأوسط والخليج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا