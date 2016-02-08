بالفيديو... ملك البحرين يهدى بوتين سيف النصر والرئيس الروسى يرد بحصان أصيل

أهدى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الاثنين، سيف النصر من الحديد الدمشقى والمعادن الثمينة للرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، بينما أهدى بوتين له حصانا أصيلا فى الرابعة من عمره.

وقال الكرملين اليوم وفقاً لوكالة "نوفستى" أن بوتين أهدى الملك حصانا أكحل "تيكى" من مواليد عام 2012، وأوضح الكرملين أن هذا الحصان فاز أكثر من مرة فى بطولات العالم ضمن نوعه.

وبحث بوتين مع عاهل البحرين فى سوتشى آفاق تطوير التعاون الثنائى، ومسائل تتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، فضلا عن الوضع فى الشرق الأوسط والخليج.