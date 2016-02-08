توجيه التهمة إلى 11 شخصا بتشكيل "تنظيم إرهابى" فى البحرين

ذكرت النيابة البحرينية الاثنين انها وجهت الاتهامات الى11 شخصا يشتبه بانهم شكلوا "تنظيما ارهابيا" بعضهم تدرب فى معسكرات تابعة للحرس الثورى الايرانى وحزب الله العراقى.

وقال احمد الحمادى رئيس نيابة الجرائم الارهابية ان المجموعة التى من بينها اربعة هاربين، متهمة بـ"تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية (..) وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة وحيازة أسلحة نارية والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات وجميعها تنفيذا لأغراض إرهابية".

وأضاف ان اربعة من المشتبه بهم خضعوا للتدريبات العسكرية "على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات (...) فى كتائب الحرس الثورى الإيرانى بجمهورية إيران وكتائب حزب الله العراقى بجمهورية العراق".

وجاء فى البيان ان التهم وجهت لهم بعد تحقيق بعد العثور على اسلحة فى مخزن سرى فى منزل فى قرية نويدرات الشيعية. واضاف انه تم العثور فى المخزن على "عبوات متفجرة ومواد متفجرة شديدة الخطورة وقنابل يدوية عسكرية وأسلحة كلاشنكوف واسلحة ومجموعات كبيره من الطلقات النارية لمختلف الأسلحة وكذلك جسم صاروخى ومجموعة كبيرة من الأدوات التى تستخدم فى صناعة المتفجرات".

وشهدت البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة، حركة احتجاجات بدءا من العام 2011 قادتها المعارضة الشيعية ضد حكم الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

ورافقت هذه الاحتجاجات اعمال عنف ادت الى مقتل العشرات، وتم توقيف المئات ومحاكمتهم، بحسب منظمات حقوق الإنسان.

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