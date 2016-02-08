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عادل الجبير: نوفر الدعم للمعارضة من أجل الوصول لسوريا بدون الأسد

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عادل الجبير: نوفر الدعم للمعارضة من أجل الوصول لسوريا بدون الأسد عادل الجبير: نوفر الدعم للمعارضة من أجل الوصول لسوريا بدون الأسد
قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن المملكة العربية جزء من التحالف الدولى ضد الارهاب، لافتا إلى أن السعودية ساهمت فى تأسيس التحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، مشدداً على أن بلاده تعمل على توفير الدعم للمعارضة السورية من أجل الوصول إلى سوريا بدون الرئيس بشار الأسد.

وأضاف "الجبير" خلال مؤتمر صحفى بواشنطن مع نظيره الأمريكى جون كيرى، أن أمريكا رحبت بالمبادرة السعودية للمشاركة فى جهود محاربة الإرهاب، وتابع: "لولا التدخل الروسى والإيرانى لما استمر نظام الأسد حتى الآن"، مشيراً أن هناك نقاشا حول المشاركة بقوات برية لمحاربة تنظيم "داعش" فى سوريا.

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مصر 365

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