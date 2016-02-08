وزير الآثار: "عارفين إن فيه اختراق للآثار.. وبدأنا نتحرك"

قال الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار: إن مشروع تشديد الإجراءات الأمنية فى المناطق الأثرية يهدف لحمايتها من السرقة والنهب، ولكن هذا يتطلب المزيد من الوقت.

وقال الوزير فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "إن شاء الله كل شىء هيخلص، إحنا ماسكين منذ فترة صغيرة والأمور الآن بدأت تعود إلى نصابها وبدأنا نتحرك، مش إحنا وبنتحرك تحاولوا تعطلوا، عارفين إن فيه اختراق للآثار، آمال أنا عامل مشروع التأمين ليه!"، مستطردا: "شايفين الوزارة شغالة إزاى، كن فيكون بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، التركة صعبة ومش هنتحمل وزر كل السابقين".

واستنكر "الدماطى" واقعة عرض فيديو بيع الأهرامات على الرأى العام، معتبراً أن صاحب الفيديو يتعمد التشويه والإساءة للمناطق الأثرية، ويعلم الناس كيفية سرقة الهرم.