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محافظ أسوان: سنخاطب "النقل" لدراسة تطوير شامل لمحطة السكة الحديد

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محافظ أسوان: سنخاطب "النقل" لدراسة تطوير شامل لمحطة السكة الحديد محافظ أسوان: سنخاطب "النقل" لدراسة تطوير شامل لمحطة السكة الحديد
أكد اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، أنه سيقوم بمخاطبة الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل لدراسة إجراء مشروع تطوير شامل للمحطة، والذى تم إعداده من قبل المسئولين بالمنطقة الجنوبية ومهندسى هيئة الإنتاج الحربى، والذى يتضمن تصورا كاملا يشمل تطوير كافة الأرصفة والمبانى الخدمية والإدارية، بجانب الواجهة الرئيسية وتطوير نفق المشاة بالمحطة، مع إضافة امتداد للنفق من الناحية الشرقية لتسهيل حركة المواطنين فى الجانبين الشرقى والغربى للمحطة، على أن يتم الانتهاء من جميع أعمال التطوير بحد أقصى نهاية شهر أكتوبر 2016.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحطة السكك الحديدية الرئيسية بمدينة أسوان، اليوم الاثنين، لمتابعة مشروع رفع كفاءة محطات السكك الحديدية الجارى تنفيذه من قبل الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وطالب اللواء حجازى، من المسئولين بالمنطقة الجنوبية بالسكك الحديدية وشرطة النقل والمواصلات بسرعة إعداد مذكرة بأهم المطالب والاحتياجات الأمنية للمحطة من أجهزة التفتيش ( x – rays ) وأيضا دعمها بزيادة أفراد الأمن لعرض ذلك على اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية للموافقة على فتح الباب الغربى للمحطة للعمل على تسهيل حركة دخول وخروج المسافرين والمترددين من خلال نفق المشاة أسفل الأرصفة.

ومن جانبه، أوضح المهندس محمد منصور، مدير عام التشغيل للمسافات القصيرة بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية، بأن أعمال التحسين بمحطة أسوان تأتى ضمن 7 محطات على مستوى المحافظة سينفذ بها المشروع وتشمل تجديد وإحلال البنية التحتية لشبكات المياه والصرف الصحى بطول الرصيف الذى يصل إلى 350 مترا، بالإضافة إلى تجديد شبكات الحريق والكهرباء والاتصالات الداخلية بالمحطة.

مدير امن اسوان (1)

مدير امن اسوان (2)

مدير امن اسوان (3)
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