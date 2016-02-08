بالصور.. وكيلة تعليم الغربية تتفقد كنترول الشهادة الإعدادية

تفقدت فريدة مجاهد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الاثنين، كنترول الشهادة الإعدادية، حيث اطمأنت على سير العمل بشكل سليم.

وأكدت على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات ، كما أوصت بضرورة مراعاة الدقة فى العمل، بتنفيذ تعليمات رئيس اللجنة، واتباع التعليمات التى تصل إلى رؤساء الحجرات.

كما أكدت عدم استخدام المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، وأثنت على جميع العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز.

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