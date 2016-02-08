حملة لإزالة المحاجر المخالفة بمنطقة شرق النيل فى المنيا

بدأت مديرية أمن المنيا، برئاسة اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، اليوم الاثنين، تنفيذ حملة إزالات للمحاجر المخالفة، أعلى قرية الشرفا، بجوار مدينة المنيا الجديدة شرق النيل.

وتمت إزالة 10 محاجر مخالفة صدر لها قرار إزالة، وسبق إنذار أصحابها بالإزالة وترك الموقع دون الاستجابة.

قال سمير نجيب، عضو مجلس إدارة نقابة المحاجر بالمحافظة، أن اللجنة النقابية، تؤيد قرارات الدولة بإزالة المحاجر المخالفة، أو قيام أصحابها بتقنيين أوضاعها، وفقا للقانون، وللحفاظ على أملاك الدولة والمال العام، مؤكدا وجود 10 محاجر مخالفة أعلى قرية الشرفا بجوار مدينة المنيا الجديدة شرق النيل، سبق إنذار أصحابها دون جدوى، ويتم اليوم تنفيذ قرارات الإزالة .