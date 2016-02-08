محافظ أسوان يناقش استعدادات المؤتمر الدولى للروتارى

ناقش اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مع المهندس محمد حافظ، رئيس نادى روتارى مصر ، والوفد المرافق، اليوم الاثنين، اللمسات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولى السنوى للروتارى فى الفترة من 3 إلى 6 مارس المقبل داخل محافظة أسوان.

وطالب محافظ أسوان بإتاحة الفرصة لعرض أهم المشاكل الجماهيرية ضمن فعاليات المؤتمر لتحفيز المشاركة الجادة من أندية الروتارى للجهود الحكومية، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بشكل ملموس للمواطن البسيط، مؤكدًا على أنه سيتم تنظيم معرض لتسويق المنتجات البيئية واليدوية الأسوانية على هامش المؤتمر، لإتاحة الفرصة أمام التسويق الجيد لها وخاصة فى ظل المشاركة الكبيرة التى سيشهدها المؤتمر من داخل وخارج مصر.

ومن جانبه، أكد رئيس نادى الروتارى، بأنه تم اختيار أسوان لانعقاد المؤتمر السنوى للروتارى باعتبارها من أهم المقاصد السياحية المصرية التى تتوافر بها جميع المقومات والأنماط السياحية المختلفة.

وأشار "حافظ"، إلى أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة وكذلك عدد من كبار المدعوين الأجانب من أنحاء العالم يمثلون حوالى 70 نادى روتارى وسيكون فى مقدمتهم مندوب رئيس الروتارى العالمية، بالإضافة إلى الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب كضيف شرف للمؤتمر.

وأضاف محمد حافظ أن المؤتمر سيتضمن العديد من الفعاليات التى ستبدأ بتنظيم سباق للدراجات البخارية يشارك فيه 20 متسابقا حيث سينطلق من الإسكندرية وحتى مدينة أبو سمبل السياحية ثم العودة مرة أخرى بطول 3 آلاف كيلو متر، كما سيتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية وعرض لفرق الفنون الشعبية الأسوانية.

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