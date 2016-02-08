أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما -
رئيس تحرير «تيار السودانية»: الأزمة بين القاهرة والخرطوم «سياسية» -
فيديو| إسلام بحيري: كبار الصحابة لم يكونوا حافظين للقرآن الكريم -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسوان يناقش استعدادات المؤتمر الدولى للروتارى

Google+ Print
محافظ أسوان يناقش استعدادات المؤتمر الدولى للروتارى محافظ أسوان يناقش استعدادات المؤتمر الدولى للروتارى
ناقش اللواء مجدى حجازى، محافظ أسوان، مع المهندس محمد حافظ، رئيس نادى روتارى ، والوفد المرافق، اليوم الاثنين، اللمسات النهائية لتنظيم المؤتمر الدولى السنوى للروتارى فى الفترة من 3 إلى 6 مارس المقبل داخل محافظة أسوان.

وطالب محافظ أسوان بإتاحة الفرصة لعرض أهم المشاكل الجماهيرية ضمن فعاليات المؤتمر لتحفيز المشاركة الجادة من أندية الروتارى للجهود الحكومية، من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية بشكل ملموس للمواطن البسيط، مؤكدًا على أنه سيتم تنظيم معرض لتسويق المنتجات البيئية واليدوية الأسوانية على هامش المؤتمر، لإتاحة الفرصة أمام التسويق الجيد لها وخاصة فى ظل المشاركة الكبيرة التى سيشهدها المؤتمر من داخل وخارج مصر.

ومن جانبه، أكد رئيس نادى الروتارى، بأنه تم اختيار أسوان لانعقاد المؤتمر السنوى للروتارى باعتبارها من أهم المقاصد السياحية المصرية التى تتوافر بها جميع المقومات والأنماط السياحية المختلفة.

وأشار "حافظ"، إلى أن المؤتمر سيشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين فى الدولة وكذلك عدد من كبار المدعوين الأجانب من أنحاء العالم يمثلون حوالى 70 نادى روتارى وسيكون فى مقدمتهم مندوب رئيس الروتارى العالمية، بالإضافة إلى الجراح العالمى الدكتور مجدى يعقوب كضيف شرف للمؤتمر.

وأضاف محمد حافظ أن المؤتمر سيتضمن العديد من الفعاليات التى ستبدأ بتنظيم سباق للدراجات البخارية يشارك فيه 20 متسابقا حيث سينطلق من الإسكندرية وحتى مدينة أبو سمبل السياحية ثم العودة مرة أخرى بطول 3 آلاف كيلو متر، كما سيتضمن المؤتمر جلسة افتتاحية وعرض لفرق الفنون الشعبية الأسوانية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"