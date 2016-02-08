محمد بن راشد: إنشاء مجلس شباب الإمارات وترأسه وزيرة عمرها لا يتجاوز 22 عاما

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بأن تقرر إنشاء مجلس شباب الإمارات ويضم نخبة من الشباب والشابات ليكونوا مستشارين للحكومة فى قضايا الشباب، وسترأسه وزيرة دولة للشباب لا يتجاوز عمرها 22 عاما.

وأكد "بن راشد" عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، على هامش الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليا بدبى بانه تقرر إنشاء مجلس علماء الإمارات يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة.

وأوضح أنه سيقوم مجلس علماء الإمارات بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، مؤكدا ان حوار المستقبل هو بداية لرحلة جديدة من الإنجاز والعطاء لشعب وفيّ نسأل الله أن يعيننا على خدمته وإسعاده.