وزير الداخلية: تنظيم داعش أصبح فكراً وليس له عناصر أجنبية بمصر

قال اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إن الأجهزة الأمنية رصدت أن أفكار الجماعات المتطرفة مختلطة فيما بينها، وتابع: "لدينا معلومات عن عناصر تنتمى لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية تنفذ أعمالا إرهابية مع من يعتنقون أفكار داعش"، مشدداً على أن تنظيم "داعش" الإرهابى فى مصر أصبح مجرد فكر ولا يوجد عناصر أجنبية له تنفذ أعمالا على الأرض.

وفى سياق آخر أضاف "عبد الغفار" خلال مؤتمر صحفى، أنه لا توجد معلومات محددة عن قيام عناصر تنتمى لحماس بتنفيذ إعمال إرهابية.

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