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سرى صيام: لا رجعة فى استقالتى.. ومن وصفوها بالهروب لا يستحقون الرد

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سرى صيام: لا رجعة فى استقالتى.. ومن وصفوها بالهروب لا يستحقون الرد سرى صيام: لا رجعة فى استقالتى.. ومن وصفوها بالهروب لا يستحقون الرد
أكد المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، وعضو مجلس النواب المستقيل، فى رده على سؤال "اليوم السابع" بشأن إعلان البعض التواصل معه لمحاولة إقناعه بالعدول عن استقالته، أن الاستقالة نهائية ولا رجعة فيها مهما كانت الضغوط، مشددا: "صلتى انقطعت بمجلس النواب نهائيا".

وأضاف سرى صيام فى إجابته على سؤال آخر بشأن ما يقوله البعض بأن استقالته تعد هربا من المسئولية فى ظرف صعب ودقيق، قائلا: "هؤلاء لا يستحقون الرد".

كان المستشار سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو مجلس النواب المعين، قد أعلن فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، أنه تقدم باستقالته من البرلمان، متابعا: "مفترض تقديمها لرئيس المجلس، لكنى قدمتها للأمانة العامة، وهذا الأمر يعد من اليوم صفحة طويت ولن أتحدث فيها أبدا".

زلزال استقالة سرى صيام يربك البرلمان.. هيئة المكتب تجتمع خلال ساعات لنظرها.. وسيف اليزل: نحاول إقناعه بالتراجع والمجلس يحتاجنا جميعًا.. ووكيل "النواب": لم نهمشه.. والمستشار المستقيل: صفحة وطويت
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