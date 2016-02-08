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العاهل الأردنى يلتقى أوباما فى واشنطن فى 24 فبراير الحالى

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العاهل الأردنى يلتقى أوباما فى واشنطن فى 24 فبراير الحالى العاهل الأردنى يلتقى أوباما فى واشنطن فى 24 فبراير الحالى
يلتقى الملك عبد الله الثانى عاهل الاردن بالرئيس الأمريكى باراك أوباما فى البيت الابيض بواشنطن فى 24 فبراير الحالى لبحث ملفات "محاربة الإرهاب" و"اللاجئين السوريين" و"عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين"، وفق الديوان الملكى الاردنى.

وأعلن الديوان فى بيان الاثنين ان محادثات الملك عبد الله والرئيس أوباما ستتناول "الجهود الدولية المبذولة لمحاربة الإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى من العالم".

وأضاف ان المحادثات ستتطرق الى "سبل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وذلك فى إطار الدور المحورى الذى تقوم به المملكة فى المنطقة، خصوصا ما يتصل بما يبذله الأردن من جهود فى استضافته للاجئين السوريين".

وأوضح انه سيتم كذلك خلال اللقاء "استعراض آخر التطورات فى مساعى حل الأزمة السورية عبر العملية السياسية الجارية". وبحسب البيان "تشمل أجندة القمة بحث إنهاء الجمود فى عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسبل إحراز تقدم على أساس حل الدولتين".

وكان العاهل الأردنى، أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط، زار واشنطن الشهر الماضى والتقى الرئيس الأمريكى لفترة قصيرة فى قاعدة أندروز العسكرية الجوية القريبة من واشنطن.
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