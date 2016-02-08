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الأمين العام للبرلمان: هيئة المكتب تجتمع خلال ٤٨ ساعة لنظر استقالة سرى صيام

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الأمين العام للبرلمان: هيئة المكتب تجتمع خلال ٤٨ ساعة لنظر استقالة سرى صيام الأمين العام للبرلمان: هيئة المكتب تجتمع خلال ٤٨ ساعة لنظر استقالة سرى صيام
قال المستشار أحمد سعد، الأمين العام لمجلس النواب، أنه سلم الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، استقالة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو مجلس النواب من البرلمان، منذ قليل، مؤكدًا أنه لم يطلع عليها.

وأضاف "سعد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المكتب ستجتمع خلال ٤٨ ساعة لنظر الاستقالة وفقا للائحة، ومن ثم تنظر فى الجلسة العامة المقبلة، مشيرًا إلى أن استقالة "صيام" خسارة للمجلس لأنه قامة كبيرة.

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