إحباط تهريب 550 ألف دولار و2 مليون و250 ريال سعودى عبر منفذ السلوم

تمكن ضباط منفذ السلوم البرى من ضبط "باسط.ف.ا" عاطل، ومقيم بعزبة شعبان بالسلوم، قبل محاولته تهريب مبالغ مالية خارج البلاد أثناء إنهاء إجراءات سفره داخل منفذ السلوم البرى بالسيارة رقم 2476 ج هـ ص ربع نقل، وبتفتيش السيارة تم ضبط مبلغ 550 ألف دولار أمريكى و2 مليون و250 ألف ريال سعودى داخل تجويف أبواب السيارة قيادته لتهريبها خارج البلاد، مخالفًا بذلك قانون النقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 2013.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بقيامه باستلام المبالغ المضبوطة من شخص يدعى فرج.ع.م، صاحب مكتب استيراد وتصدير بمطروح لتسليمها إلى مكتب صرافة دبى بمدينة مساعد داخل الجماهيرية الليبية.

وبالكشف عن المتهم تبين أنه مرخص له بندقية خرطوش بروحين إسبانى الصنع بموجب الرخصة الصادرة من قسم شرطة السلوم بغرض الدفاع، وجارٍ اتخاذ الاجراءات القانونية حياله وإلغاء الرخصة الصادرة له .

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