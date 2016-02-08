ضبط 112 طن "طرشى" و30 طن ملح طعام مجهول المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بالمنوفية من ضبط 30 طن ملح طعام مجهول المصدر و112 طن طرشى، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد باهر عدلى رئيس مباحث التموين يفيد من تحرير القضية 2508 جنح مركز شبين الكوم لسنة 2016 ضد خالد . أ . س، مسئول عن معمل طرشى بناحية مركز شبين الكوم، تم ضبط (30 طن ملح طعام مجهول المصدر – 1400 برميل زنة الواحد 80 كجرام بإجمالى 112 طن طرشى منتج نهائى)، مخالفا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 والخاص بمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص من الجهات المختصة، وكذا أحكام القرار الوزارى رقم 113 لسنة 1994 م والخاص باستخدام سلع فى التصنيع مجهولة المصدر.