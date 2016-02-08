سيف اليزل: أتواصل مع سرى صيام لإقناعه بالعدول عن استقالته من البرلمان

قال اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف "دعم مصر "، أن استقالة المستشار سرى صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق وعضو مجلس النواب، من البرلمان تعد خسارة كبيرة، موضحاً أن "صيام" يعد قيمة وقامة كبيرة، وله خبرات وباع قانونى طويل.

وأضاف "سيف اليزل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيتواصل معه لإقناعه بالعدول عن استقالته، مشددا: " نحن فى فترة حرجة و البرلمان يحتاجنا جميعا يد واحدة".

وكان المستشار سرى صيام أعلن فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تقدم باستقالته من البرلمان، متابعا: "مفترض تقديمها لرئيس المجلس، لكنى قدمتها للأمانة العامة، و هذا الأمر يعد من اليوم صفحة طويت ولن أتحدث فيها أبدا".

- سرى صيام يعلن لـ"اليوم السابع" استقالته من مجلس النواب

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