"أفضل مخترع عربى" يمنح وكيل تعليم كفرالشيخ ميدالية الاتحاد العالمى للشعراء

قدم الطالب محمد سعد، الحائز على جائزة أفضل مخترع على مستوى الوطن العربى، ميدالية الاتحاد العالمى للشعراء، للدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تعبيرا عن امتنانه لمساندتها له كأم قبل أن تكون وكيلة للتعليم، خاصة فى الفترة العصيبة التى مر بها حين توفى والده، وكان يريد الإحجام عن التوجه إلى معرض القاهرة الدولى، لكن الدكتورة منى يحيى أقنعته بأن هذا التكريم خير ما يهديه لوالده المغفور.

جاء ذلك خلال الدورة التدريبية المقامة عن الصناعة المتقدمة بكفرالشيخ، فى مجال ريادة الأعمال، وعند مرور الدكتورة منى يحيى فى جولة على هذه الدورات، فاجأ محمد الجميع وأهدى وكيل الوزارة الميدالية.

وقال محمد سعد: استجبت لوكيل الوزارة وتوجهت للمعرض الدولى للكتاب وتم تكريمى به، وحصلت على ميداليتين الأولى عن حصوله على جائزة أفضل مخترع على مستوى الوطن العربى والثانية عن قصيدة الشعر التى ألقاها باعتباره أحد المواهب الشعرية أيضا.

وقالت الدكتورة منى مصطفى وكيل وزارة التعليم بكفر الشبخ، إن محمد ابنى وأنا أعتز به، وسعيدة بإنجازه وأن سعادتها وفرحتها به لا توصف، مضيفة أنها ستعقد لقاء مع المستشار العسكرى بالمحافظة للحديث عن اختراع محمد الذى تمت سرقة فكرته من قبل البعض مؤخرا حفاظا على حقوق الملكية.

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