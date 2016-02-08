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بالصور.. "تعليم الدقهلية" تقدم عروضا فنية ورياضية احتفالا بأعياد المحافظة

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بالصور.. "تعليم الدقهلية" تقدم عروضا فنية ورياضية احتفالا بأعياد المحافظة بالصور.. "تعليم الدقهلية" تقدم عروضا فنية ورياضية احتفالا بأعياد المحافظة
قدمت مديرية التربية والتعليم، عدة عروض فنية ورياضية، اليوم، بالصالة المغطاة، باستاد المنصورة الرياضى، فى إطار احتفالات المحافظة بالعيد القومى.

وشهد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، العروض الفنية، والرياضية، والتى قدمها طلاب بمدارس تابعة لمديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

يذكر أن محافظة الدقهلية، تحتفل بعيدها فى 8 فبراير من كل عام، فى ذكرى أسر ملك فرنسا فى دار ابن لقمان فى عام 1250 ميلادية، منذ 7 قرون مضت حيث هاجم الصليبيون فى عصر الأيوبيين، واحتلوا دمياط ومنها تقدموا إلى المنصورة، حينئذ تحركت القوات المصرية من كل أنحاء البلاد تحت قيادة الملك الصالح أيوب بقيادة قطز وبيبرس إلى المنصورة وهناك التحموا مع الصليبيين بضراوة وألحقوا بهم خسائر فادحة، وسجل اسم مدينة المنصورة احتفالا بالنصر.
>عروض فنية ورياضية للاحتفال بعيد المنصورة القومى (1)

عروض فنية ورياضية للاحتفال بعيد المنصورة القومى (2)

عروض فنية ورياضية للاحتفال بعيد المنصورة القومى (3)

عروض فنية ورياضية للاحتفال بعيد المنصورة القومى (4)

عروض فنية ورياضية للاحتفال بعيد المنصورة القومى (5)
>

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