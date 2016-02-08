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التأمين الصحى بالشرقية يوافق على دمج الإدارات الطبية بالعيادات

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التأمين الصحى بالشرقية يوافق على دمج الإدارات الطبية بالعيادات التأمين الصحى بالشرقية يوافق على دمج الإدارات الطبية بالعيادات
وافق التأمين الصحى بالشرقية، على دمج الإدارات الطبية بالعيادات على مستوى جميع مراكز المحافظة مع تكليف المدير المالى والإدارى بذلك، بهدف تطوير المنظومة الصحية.

كان المجلس التنفيذى للتأمين الصحى ناقش فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور هشام عبد الحفيظ مدير الفرع ومديرى الإدارات والعيادات على مستوى المحافظة، سوء حالة البنية وأنها لا تصلح الإقامة بها وحرصا على أرواح العاملين بالإدارات وممتلكات الهيئة، وأكد الحضور أن الإدارات تقوم بدور بسيط للمنتفعين لذلك يمكن ضمها بداخل العيادات وضم العاملين والعهدة بالإدارات إلى العيادات مع توفير بعض العمالة لسد العجز بالأماكن التى بها عجز فى القوى البشرية.

كما وافق المجلس أيضا على عمل برامج تدريبية يساهم فيها كل من أساتذة جامعة الزقازيق وبعض القيادات المختلفة برئاسة الهيئة، لعمل دورات تدريبية والبدء بتدريب للعاملين بالأقسام المختلفة فى وحدات الفرع المختلفة على مراحل حتى لا يتوقف العمل بها والهدف منه قرب العاملين بالوحدات مع الإدارة، بالإضافة إلى عمل محاضرات من قيادات الفرع المختصين بهذه الاقسام لتطوير العمل بهذه الأقسام.

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مصر 365