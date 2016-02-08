بالصور.. محافظ مطروح يوجه بإزالة تجمعات مياه الأمطار بالمدن

عقد اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة مطروح، اليوم الاثنين، برئاسة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وحضور السيد الإمام السكرتير العام وعلاء عبد الشكور السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن ومديرى المديريات والإدارات التنفيذية بالمحافظة، للوقوف على عقبات ومشكلات تنفيذ الأعمال والخطط التنموية بكافة القطاعات ومراجعة توجيهات المحافظ خلال الاجتماع التنفيذى السابق لتلبية احتياجات المواطنين.

ووجه المحافظ رؤساء المدن والقرى، بضرورة إزالة كل تجمعات المياه على الطرق الرئيسية والفرعية تيسيرا على المواطنين، بالإضافة إلى إزالة جميع المخالفات بالشوارع الرئيسية والفرعية ورفع تجمعات القمامة، لظهور المدن بالشكل اللائق.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع، أنه سيتم دعم المحافظة بـ7 سيارات نقل مياه جديدة، لتوزيعها على مدن المحافظة، بالإضافة إلى رفع كفاءة 3 سيارات أخرى تحتاج إلى صيانة.

وقرر المحافظ دعم مدينة الضبعة بـ2 سيارة لتوصيل مياه الشرب إلى الأهالى مع التأكيد على شركة مياه مطروح، بالاستمرار فى تنفيذ الحملات لمواجهة التعديات على الخط الرئيسى إسكندرية - مطروح، حتى يتم قضاء صيف خالى من أزمات المياه، مثلما حدث خلال الصيف الماضى.

كما وج المحافظ لشركة كهرباء مطروح، بسرعة إنهاء عملية تحويل الكابلات الهوائية بمدينة السلوم إلى كابلات أرضية مع القيام بإجراء الصيانة اللازمة لجميع المحولات وغرف الكهرباء

ووجه إلى مدير مديرية الطرق بمطروح بوضع خطة لعمل معدة تمهيد الطرق الجديدة، عن طريق قيام رؤساء المدن بتحديد احتياجاتهم من الطرق التى تحتاج إلى تمهيد بالقرى والنجوع الصحراوية، تمهيدا لوصول المعدة الثانية للتيسير على المواطنين.

وأكد محافظ مطروح، أنه سيتم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء حول سوء حالة الطرق الرئيسية مطروح- إسكندرية ومطروح - سيوة ومطروح - النجيلة ووجود بعض الحفر التى تتسبب فى العديد من الحوادث.

وقدم المحافظ خلال الاجتماع الشكر إلى وكيل وزارة الصحة بمطروح على افتتاح أول مركز لعلاج الفيروسات الكبدية.

وفى نهاية الاجتماع استعرض المهندس إبراهيم الحفيان مدير إدارة التخطيط العمرانى، الخطة الرئيسية التنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة المحافظة لتنفيذها وتحديد الأولويات، لتحقيق أهدافها الرئيسية للارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى والإدارى للدولة وتحسين الخدمات الجماهيرية والشفافية فى التعيينات، وأشار إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتفعيل مدونة السلوك الوظيفى، من خلال نشرها وعقد الدورات التدريبية، حيث تم توزيعها على الحضور بالمجلس التنفيذى لتوزيعها على الموظفين.

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