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بالصور.. حملة إزالة لإشغالات الطريق بحى المنتزه والجمرك بالإسكندرية

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بالصور.. حملة إزالة لإشغالات الطريق بحى المنتزه والجمرك بالإسكندرية بالصور.. حملة إزالة لإشغالات الطريق بحى المنتزه والجمرك بالإسكندرية
شن حى الجمرك بقيادة اللواء مهندس خالد فوزى، رئيس حى الجمرك ، حملة لإزالة إشغالات الطريق، اليوم الاثنين، بقيادة مدير إشغال الطريق ومعاونى الإدارة، وإدارة المتابعة الميدانية بالحى، بحضور شرطة المرافق، مزودة بعمال ومعدات الحى، وذلك بمناطق ميدان التحرير والحقانية والسبع بنات بالمنشية، وتم تسليم المضبوطات لشرطة المرافق، مع استمرار الحملات لفرض هيبة الدولة والانضباط الأمنى بنطاق حى الجمرك.

من جهة أخرى، شنت إدارة أشغال الطريق بحى المنتزه أول، برئاسة اللواء أحمد أبو طالب رئيس الحى بالتعاون مع قوات الأمن، حملة مكبرة بشارع القاهرة بمنطقة سيدة بشر قبلى لإزالة إشغالات الطريق والإعلانات والحواجز الحديدية، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 7 موازين عربة خضار، و6 استاندات حديد، و5 استاند شيبسى، و6 ترابيزة خشب، و2 إعلان متحرك، كما تمت إزالة جميع الإعلانات، و34 حاجزا حديديا.

حملة-إزالة-لإشغالات-الطريق-بحى-المنتزه-والجمرك-بالإسكندرية-(1)

حملة-إزالة-لإشغالات-الطريق-بحى-المنتزه-والجمرك-بالإسكندرية-(2)

حملة-إزالة-لإشغالات-الطريق-بحى-المنتزه-والجمرك-بالإسكندرية-(4)

حملة-إزالة-لإشغالات-الطريق-بحى-المنتزه-والجمرك-بالإسكندرية-(5)
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