ضبط 11 ألف كيس كراتيه منتهى الصلاحية بالفيوم

تمكنت حملة تموينية بمحافظة الفيوم، من ضبط 11976 كيس "كراتيه"، منتهى الصلاحية، فى مخزن للسلع الغذائية، بمنطقة المسلة، بمدينة الفيوم، اليوم، قبل بيعه للأطفال فى الأسواق، وحرر محضر بالواقعة.

كانت حملة تموينية، تحت إشراف المحاسب أحمد عبدالوهاب، مدير عام التموين بالفيوم، ورئاسة المهندس مصطفى القيسى، وكيل المديرية، بالإشتراك مع مباحث التموين بالفيوم، تمر بمنطقة المسلة، بمدينة الفيوم، وفاجأت أحد مخازن السلع الغذائية بالمنطقة، وأثناء تفتيشه، ضبط بداخله 300 كرتونة، تحتوي الواحدة منها، على 24 كيس كراتيه، بطعم الجبنة الفرنسية، و199 كرتونة كراتيه بطعم الشطة والليمون، بكل منها 24 كيس، وتبين أنها منتهية الصلاحية.

حرر محضر بالواقعة، ضد (ح.ج)، المسئول عن المخزن، برقم 7287 جنح القسم، وأخطرت النيابة للتحقيق.