وزير الداخلية: حريصون على دعم رسالة الأمن فى الدول الأفريقية الشقيقة

استقبل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمكتبه اللواء شارل بيسينجيمانا، مفوض عام الشرطة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى يزورالبلاد على رأس وفد أمنى رفيع المستوى من كبار مسئولى جهاز الشرطة الكونغولية.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الداخلية المصرية وجهاز الشرطة الكونغولية، وأساليب تدعيمها فى مجالات الأمن المختلفة، وعبر مفوض عام الشرطة الكونغولية عن تقدير بلاده للدور البارز لأجهزة الشرطة المصرية، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية، ورغبته فى توسيع قاعدة استفادة أجهزة الشرطة الكونغولية من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية فى شتى المجالات، كما أشاد خلال اللقاء بأداء عناصر الشرطة المصرية المشاركة فى قوات حفظ السلام العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة بالكونغو.

وأكد وزير الداخلية، خلال اللقاء، متانة العلاقات الثنائية بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين فى ضوء الروابط التاريخية التى تجمعهما، كما استعرض اللقاء سياسة الوزارة واستراتيجيتها فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية وجهودها لدعم مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتعزيز التعاون الأمنى بين الجانبين، خاصة فيما يتصل بتدريب الكوادر الأمنية الكونغولية على مجالات الشرطة والأمن، فى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.

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