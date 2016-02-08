أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير الداخلية: حريصون على دعم رسالة الأمن فى الدول الأفريقية الشقيقة

Google+ Print
وزير الداخلية: حريصون على دعم رسالة الأمن فى الدول الأفريقية الشقيقة وزير الداخلية: حريصون على دعم رسالة الأمن فى الدول الأفريقية الشقيقة
استقبل اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمكتبه اللواء شارل بيسينجيمانا، مفوض عام الشرطة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، الذى يزورالبلاد على رأس وفد أمنى رفيع المستوى من كبار مسئولى جهاز الشرطة الكونغولية.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين وزارة الداخلية المصرية وجهاز الشرطة الكونغولية، وأساليب تدعيمها فى مجالات الأمن المختلفة، وعبر مفوض عام الشرطة الكونغولية عن تقدير بلاده للدور البارز لأجهزة الشرطة المصرية، خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية، ورغبته فى توسيع قاعدة استفادة أجهزة الشرطة الكونغولية من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية فى شتى المجالات، كما أشاد خلال اللقاء بأداء عناصر الشرطة المصرية المشاركة فى قوات حفظ السلام العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة بالكونغو.

وأكد وزير الداخلية، خلال اللقاء، متانة العلاقات الثنائية بين وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين فى ضوء الروابط التاريخية التى تجمعهما، كما استعرض اللقاء سياسة الوزارة واستراتيجيتها فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية وجهودها لدعم مناخ الأمن والاستقرار بالبلاد، مؤكداً استعداد الوزارة الكامل لتعزيز التعاون الأمنى بين الجانبين، خاصة فيما يتصل بتدريب الكوادر الأمنية الكونغولية على مجالات الشرطة والأمن، فى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع نسبي في سعر الذهب اليوم الأحد 9 إبريل 2017 في مصر

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"

مسؤول بالسفارة السودانية: فرض التأشيرة على المصريين إعمالا لـ"المعاملة بالمثل"