محافظ الدقهلية يتفقد المعرض الجوى باستاد المنصورة

تفقد المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، المعرض الذى نظمه نادى الطيران بالدقهلية، التابع للإدارة العامة للثقافة الجوية بوزارة الطيران المدنى، بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضى، فى مشاركة منه بالاحتفال بالعيد القومى للمحافظة.

وشمل المعرض عدد نماذج لطائرات صنعها أعضاء النادى، كما استمع المحافظ إلى شرح عن نماذج الطائرات الموجودة، ودور النادى فى نشر الثقافة الجوية، وتدريب النشء على كيفية تصنيع نماذج الطائرات وتطيرها.

كما تمت مشاهدة عرض لأحد أعضاء النادى الذى قام بتطيير طائرة من صنعه وبها علم مصر، كما استمع لشرح من أحد أعضاء النادى عن اختراع يستعد به عن طريق طائرة لكسح الألغام.

وأشاد "إمام" بالمعرض موجها الشكر لوزير الطيران، والإدارة العامة للثقافة الجوية ولمجلس إدارة النادى والعاملين به، على مشاركتهم فى احتفالات الدقهلية بعيدها القومى والدور الذى يقومون به لنشر الثقافة الجوية والوعى الجوى بين النشء والشباب.

يذكر أن محافظة الدقهلية، تحتفل بعيدها فى 8 فبراير من كل عام، فى ذكرى أسر ملك فرنسا فى دار ابن لقمان فى عام 1250 ميلادية، منذ 7 قرون مضت حيث هاجم الصليبيون مصر فى عصر الأيوبى، واحتلوا دمياط ومنها تقدموا إلى المنصورة، وحينها تحركت القوات المصرية من كل أنحاء البلاد تحت قيادة الملك الصالح أيوب بقيادة قطز وبيبرس إلى المنصورة، وهناك التحموا مع الصليبيين بضراوة وألحقوا بهم خسائر فادحة، وهزم أهل المنصورة الحملة الصليبية، وأسروا ملك فرنسا لويس التاسع عشر ووضعوه فى سجن ابن لقمان بالمنصورة، وكان هذا النصر مصدراً للفخر لكل المصريين بكل أنحاء البلاد وسجل اسم مدينة المنصورة احتفالا بالنصر.

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