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الدفاع يطلب لقاء مرسى بعد انتهاء الجلسة بالتخابر مع قطر

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الدفاع يطلب لقاء مرسى بعد انتهاء الجلسة بالتخابر مع قطر الدفاع يطلب لقاء مرسى بعد انتهاء الجلسة بالتخابر مع قطر
تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وطلب محامى المتهم الأول "محمد مرسى" لقاءه، وذلك لمناقشته فيما استنتجه الدفاع من أسئلة لا يجد لها إجابة فى أوراق الدعوى، وأن إجابتها مع موكله لأنها ظهرت بعد الاطلاع على أوراق الدعوى، وإن كان الأمر لم ينفذ بلقاء الدفاع بموكله، فأنه يلتمس من الهيئة أن يوجه لموكله تلك الأسئلة فى الجلسة أمام المحكمة، لأنه ليس بها ما يؤثر على موقف المتهم أو على الدفاع، ولكن الأمر متعلق بحق الدفاع، وأن تأذن المحكمة زيارة نجل المتهم له.

وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم الثانى "أحمد عبد العاطى" السماح له بالحديث، وقال الدفاع إن المحكمة طالبت بحضور مسئولى إحدى الصحف للحضور بعد حوارهم مع وكيل المخابرات السابق "ثروت جودة"، ولم يتم تنفيذ الإعلان، بسبب نقل مقر الجريدة، كما قدم 4 مستندات عبارة عن صورة ضوئية من الجريدة حول خبر حبس اللواء ثروت جودة بناء على بلاغ ضده من جهات سيادية اتهمه بإفشاء أسرار تخص الأمن القومى، وأخرى تخص نظام العمل بالجهاز، وقدم نماذج للخبر منشور بعدد من الجرائد والمواقع.

وطلب الحاضر مع المتهم السادس "محمد عادل كيلانى" تصريح لتمكين المتهم من عمل توكيل رسمى عام شامل لزوجته، وعلى أن يكون لها الحق فى التعامل مع البنوك وصرف المرتب ومع المرور والبيع والشراء، وتنضم لهيئة الدفاع فى لقاء المتهمين، وإدخال أدوية.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (2)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (3)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (4)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (5)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (6)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (7)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (8)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (9)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (10)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (11)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (12)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (13)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (14)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (15)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (16)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (17)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (18)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (19)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (20)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (21)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (22)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (23)

محمد مرسى اخوان التخابر مع قطر محاكمه مرسي اخبار الحوادث شرين فهمى (24)

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