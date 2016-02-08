أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس أب ادعى خطف ابنه لابتزاز والده فى 30 ألف جنيه

Google+ Print
حبس أب ادعى خطف ابنه لابتزاز والده فى 30 ألف جنيه حبس أب ادعى خطف ابنه لابتزاز والده فى 30 ألف جنيه
أمر المستشار جمال حتة، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، اليوم الاثنين، بحبس صاحب محل "حدايد وبويات" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتفاق مع صديقه على خطف ابنه لابتزاز جده فى 30 ألف جنيه بالخانكة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وورد بلاغ للرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة من "محمود ع م" - 27 عاما، صاحب محل حدايد وبويات، بقيام مجهولين بخطف ابنه "عزت" عامين ونصف، أثناء تواجده بالمحل بمفرده، وبعد ساعات قاموا بالاتصال به وطلبوا مبلغ 200 ألف جنيه فدية، لإعادته فذهب إلى جد الطفل وروى له ما حدث، وأكد له أنه تفاوض مع الخاطفين حتى وصل إلى مبلغ 30 ألف جنيه، فطلب منه إبلاغ الشرطة عقب إعطائه المبلغ.

وكشفت تحريات المباحث قيام والد الطفل بالاتفاق مع أحد أصدقائه بخطف نجله، وإخفائه لديه حتى يتمكن من الحصول على المبلغ، لمروره بضائقة مالية، وسداد ديونه، وبعدها يظهره مرة أخرى بعد أن يخبر جده بدفع المبلغ للخاطفين.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للأب المتهم وصديقه تهمة النصب والاحتيال وإزعاج السلطات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365