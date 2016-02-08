حبس أب ادعى خطف ابنه لابتزاز والده فى 30 ألف جنيه

أمر المستشار جمال حتة، رئيس نيابة مركز شرطة الخانكة، اليوم الاثنين، بحبس صاحب محل "حدايد وبويات" 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتفاق مع صديقه على خطف ابنه لابتزاز جده فى 30 ألف جنيه بالخانكة.

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من اللواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية بالواقعة، وورد بلاغ للرائد محمد الشاذلى رئيس مباحث مركز الخانكة من "محمود ع م" - 27 عاما، صاحب محل حدايد وبويات، بقيام مجهولين بخطف ابنه "عزت" عامين ونصف، أثناء تواجده بالمحل بمفرده، وبعد ساعات قاموا بالاتصال به وطلبوا مبلغ 200 ألف جنيه فدية، لإعادته فذهب إلى جد الطفل وروى له ما حدث، وأكد له أنه تفاوض مع الخاطفين حتى وصل إلى مبلغ 30 ألف جنيه، فطلب منه إبلاغ الشرطة عقب إعطائه المبلغ.

وكشفت تحريات المباحث قيام والد الطفل بالاتفاق مع أحد أصدقائه بخطف نجله، وإخفائه لديه حتى يتمكن من الحصول على المبلغ، لمروره بضائقة مالية، وسداد ديونه، وبعدها يظهره مرة أخرى بعد أن يخبر جده بدفع المبلغ للخاطفين.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق ووجهت للأب المتهم وصديقه تهمة النصب والاحتيال وإزعاج السلطات بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.