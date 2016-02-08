بالصور..محافظ كفر الشيخ يتفقد مصنع تدوير المخلفات بسيدى سالم وبيلا

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مصنع تدوير القمامة بسيدى سالم والمقام على مساحة 5 أفدنة وينتج 100 طن يوميًا من السماد العضوى التى يتم استخدامها فى الأراضى الزراعيةـ متابعا مراحل تدوير القمامة من الفرز والغربلة المبدئية والغربلة النهائية ومشيرًا إلى أنه يخدم مركز ومدينة سيدى سالم.

قال محافظ كفر الشيخ إنه سيتم تطوير مصانع تدوير القمامة، لتتسع دائرتها وتشمل عددًا من المراكز الى جانب شركة ايجى سايكل لتدوير مخلفات القمامة بمطوبس.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ مصنع تدوير القمامة بمدينة بيلا والمقام على مساحة 5 أفدنة والذى ينتج 160 طنًا يوميًا من السماد العضوى ويباع سعر الطن بمبلغ 60 جنيهًا، وتابع المحافظ أن مراحل تدوير القمامة بعد الجمع من المنبع حتى الغربلة النهائية الهدف منها أن تصبح القمامة سمادا عضويا ويخدم المصنع مركز ومدينة بيلا وتوابعها.

استمع المحافظ لمقترحات تطوير مصانع القمامة واحتياجاتها من المعدات وذلك بحضور المهندس صفوت سليمان رئيس جهاز النظافة والتجميل بالمحافظة، واللواء مصطفى خلف رئيس مركز ومدينه سيدى سالم، والمهندس فادى شميس رئيس مركز ومدينة بيلا وعدد من القيادات التنفيذية.



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