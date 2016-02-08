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فتح منفذ جديد لأسواق بدر بمدينة الروضة بدمياط لبيع منتجات القوات المسلحة

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فتح منفذ جديد لأسواق بدر بمدينة الروضة بدمياط لبيع منتجات القوات المسلحة فتح منفذ جديد لأسواق بدر بمدينة الروضة بدمياط لبيع منتجات القوات المسلحة
أكد المهندس محمد عجم رئيس مدينة الروضة فى تصريحات صحفية اليوم، أنه بناء على الاتصالات المتوالية من الدكتور محافظ دمياط ومسئولى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة للموافقة على فتح المنفذ بعد تخصيص المكان، باعتباره المنفذ الأول على مستوى مركز فارسكور، والرابع على مستوى المحافظة، حيث يتبع المنفذ سلسلة أسواق بدر لبيع اللحوم -البقوليات -الدواجن - منتجات غذائية متنوعة وليس لحوم مجمدة فقط.

وكان المحافظ سبق أن ورد إليه عدة مطالبات من أهالى مدينة الروضة بتطوير منفذ بيع السلع واللحوم بالمدينة، لتغطية الاحتياجات الضرورية للمواطنين، وقد وجدت الفكرة إقبالا من المواطنين الذين سارعوا بالمشاركة فى تجهيز وإعداد المنفذ الجديد.

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مصر 365