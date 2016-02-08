توزيع 72 وحدة سكنية فى قرعة علنية بحى الأربعين بحضور محافظ السويس

شهد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، والدكتورأحمد عادل درويش نائب وزير الإسكان، واللواء شكرى سرحان السكرتير العام للمحافظة، اليوم الاثنين، القرعة العلنية لتوزيع 72وحدة سكنية كمرحلة ثانية لمساكن تطوير العشوائيات لمنطقتى عزبة الصفيح واليهودية بحى الأربعين، وبلغت القرعة الأولى 48 وحدة سكنية تم توزيعها وتسكينها بالمدينة منذ شهر.

حضر القرعة حازم مصطفى وسعاد نجيب ممثلا مشروعات تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، وحسن كامل مستشار المحافظ للإسكان والعشوائيات، ومنى رشوان مدير عام الإسكان، ومدير التسكين بمحافظة السويس، وأعضاء لجنة توزيع المساكن وأهالى المنطقة المستحقين للوحدات السكنية.

>



>