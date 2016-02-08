أخبار عاجلة

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا -
بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد -
رين الدين زيدان: لا أضمن وجودي مع الريال الموسم المقبل -
توتنهام يطارد تشيلسي على صدارة الدوري الإنجليزي بفوز كبير على واتفورد -
فيديو| الشاطر لـ«شيكابالا وإبراهيم صلاح»: «والله العظيم عيب عليكم» -
فيديو| مرتضى: مطلوب من «إيناسيو» الحصول على كل البطولات وخاصة الدوري -
الحكم في دعوى "عكاشة" بإغلاق 62 قناة فضائية اليوم -
برلماني: منحة جمال مبارك مجرد «شائعة» لاستغلال حاجة المصريين -
إسلام بحيري: «صحيح البخاري» ليس صحيحا ولا يتمتع بقداسة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرصف ويحيل موظفين للتحقيق

Google+ Print
بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرصف ويحيل موظفين للتحقيق بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرصف ويحيل موظفين للتحقيق
تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مشروع الرصف بمدينة كفر الشيخ ومراحل التشغيل واطلع على مكونات وخامات الرصف ووجه بعمل تقرير تفصيلى عن مشروع الرصف والتوريدات والسعر والمناقصات للبدء فورًا فى تطوير هذا المشروع.

ووجه محافظ كفر الشيخ بعمل دراسة جدوى كاملة عن مشروع الصيانة بالمدينة وتفقد خلاله ورشة الحداده والمطبعة واطلع على المطبوعات وتشغيل الماكينات كما تفقد ورش النجارة ومراحل التشغيل.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا بإحالة 6 موظفين بوحدة مشروع الصيانة للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالإضافة إلى إحالة مدير وحدة الصيانة ومسئول سجلات الحضور والانصراف للتحقيق لعدم قيامهم بمسئوليتهم وبذلك يكون عددهم 8 من الذين تمت إحالتهم للتحقيق، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(1)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(2)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(3)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(4)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(5)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(6)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(7)

محافظ-كفر-الشيخ-يتفقد-مشروع-الرصف-بمدينة-كفر-الشيخ-(8)
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| الدخلاوية يعدون أغنية لفرح مؤمن زكريا

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو| أبو ريدة: حل اتحاد الكرة سيحدث فراغا لن يتحمله أحد

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو.. داعية إسلامي: الزواج في بعض الأحيان يكون حراما

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا

بالفيديو| جابر القرموطي يترك الهواء متجها إلى إثيوبيا