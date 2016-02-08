بالفيديو والصور.. محافظ كفر الشيخ يتفقد مشروع الرصف ويحيل موظفين للتحقيق

تفقد اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، مشروع الرصف بمدينة كفر الشيخ ومراحل التشغيل واطلع على مكونات وخامات الرصف ووجه بعمل تقرير تفصيلى عن مشروع الرصف والتوريدات والسعر والمناقصات للبدء فورًا فى تطوير هذا المشروع.

ووجه محافظ كفر الشيخ بعمل دراسة جدوى كاملة عن مشروع الصيانة بالمدينة وتفقد خلاله ورشة الحداده والمطبعة واطلع على المطبوعات وتشغيل الماكينات كما تفقد ورش النجارة ومراحل التشغيل.

وأصدر محافظ كفر الشيخ، قرارًا بإحالة 6 موظفين بوحدة مشروع الصيانة للتحقيق لتغيبهم عن العمل بالإضافة إلى إحالة مدير وحدة الصيانة ومسئول سجلات الحضور والانصراف للتحقيق لعدم قيامهم بمسئوليتهم وبذلك يكون عددهم 8 من الذين تمت إحالتهم للتحقيق، جاء ذلك بحضور اللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ .



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