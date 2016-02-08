تقرير: الكاتشاب كالطاعون يدمر الكبد والمناعة ويصيب الأطفال بالتوحد

كشف تقرير نشره الموقع الأمريكى "Healthy food house"، عن أن الكاتشاب يشبه الطاعون فى أضراره على صحة الإنسان، حيث يحتوى على مكونات ضارة جدًا ومدمرة للجسم، منها مركزات الطماطم الحمراء والخل المقطر وشراب الذرة عالى الفركتوز وبودرة البصل والنكهة الطبيعية، ما يعنى أن له تأثيرات خطيرة على الجسم .

وبحسب التقرير، هناك العديد من الأسباب لتجنب هذه الصلصة، منها مكونات الكاتشاب التى ثبت علميًا أنها تشكل ضررًا على الصحة، فمثلا شراب الذرة عالى الفركتوز، ثبت أنه غير صحى جدا وسام، ويأتى من الذرة المعدلة وراثيا ويعمل بطريقة مماثلة للسكر لكنه أكثر ضررا، لأنه يزيد من مستويات السكر فى الدم ويشكل تهديدا لتدمير الكبد، واستخدامه يضعف المناعة ويسبب أمراض القلب والسمنة والعديد من الآثار الضارة الأخرى .

ووفقًا للتقرير، كشف مارك هيمان الباحث فى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA"، عن أنه طلب من منتجى شراب الذرة عالى الفركتوز برميلا من الشراب لاختباره عدة مرات، لكنهم رفضوا وفى وقت لاحق نجح فى الحصول على واحد من شركة مشروبات بالسوق، وأظهرت الأبحاث أنه يحتوى على مستويات عالية من الزئبق الذى يعد من المعادن شديدة السمية والمرتبطة بعدة مضاعفات، منها التوحد وحدوث أضرار فى الدماغ والجهاز العصبى والعديد من الآثار الضارة فى الأطفال .

أما عن مكون، الخل المقطر والسكر فقد أشار التقرير إلى أن الخل معدل وراثيا أيضا ويشمل مواد كيميائية ومبيدات سامة، والسكر معدل وراثيا من البنجر، وإذا ارتفعت نسبة السكر تزيد مستويات السكر فى الدم، ما يعنى أن المكونين لهما تأثير ضار على الكبد والبنكرياس والتمثيل الغذائى والجهاز العصبى.

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